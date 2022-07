Anna Erikssonin uutuuselokuva valittiin arvostetuille elokuvajuhlille – poseeraa hurjissa promokuvissa alastomana sähkötuolissa

Laulajana ja elokuvaohjaajana tunnetun Anna Erikssonin W-nimeä kantava psykologinen dramaelokuva on valittu elokuussa järjestettäville Locarnon elokuvajuhlille.

"Eurooppa on kuolemansairas nainen, joka tappaa aikaa kiinalaisen mieskoneen seurassa. He ovat viimeisessä asemapaikassaan. Ulkona avautuu lumen peittämä autiomaa. Toisaalla, keskellä jäätikköä sijaitsevassa instituutissa, ryhmä hoitajia luulee edelleen pitävänsä yllä uutta maailmanjärjestystä. Muukalainen saapuu häiritsemään heidän transsiaan. Taistelu on hävitty. Viimeistä näytöstä ei seuraa kukaan."