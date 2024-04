Amy Winehousen elämäkertaelokuva sai maailmanensi-iltansa Lontoossa: "Teoksen pääpahis on riippuvuus"

Sam Taylor-Johnsonin ohjaaman elämäkertaelokuvan pääosissa on Winehousena Marisa Abela , laulajan ex-mies Blake Fielder-Civilinä nähdään Jack O'Connell ja taiteilijan isänä Mitch Winehousena on Eddie Marsan . Taylor-Johnson ja käsikirjoittaja Matt Greenhalgh loivat elämäkertaelokuvan edesmenneen taiteilijan päiväkirjoista, lauluista ja kirjoituksista.

– Tässä elokuvassa on rohkeutta näyttää, että teoksen pääpahis on riippuvuus. Toipumisohjelmia kutsutaan syystä nimellä Anonyymit alkoholistit ja Anonyymit narkomaanit, koska riippuvuuden käsittelyyn tarvitaan nimettömyyttä ja yksityisyyttä. Amylla ei ollut koskaan varaa siihen. Häntä vainottiin riippuvuutensa keskellä. Se teki siitä 100 kertaa vaikeampaa kertoa perheelle. Mutta he tekivät yhdeksän väliintuloa, eivätkä silti pystyneet pelastamaan häntä, Marsan sanoi Sky Newsille.

Alta voit katsoa Amy Winehousesta tehdyn elämäkertaelokuvan Back to Black trailerin.

Hänen tunnettuja kappaleitaan ovat muun muassa Rehab, Tears Dry On Their Own, Back to Black ja Valerie.