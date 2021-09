Taleban on syyllistynyt väkivaltaisiin ihmisoikeusloukkauksiin Afganistanin valtauksen jälkeen

Taleban on toistuvasti luvannut kunnioittaa afganistanilaisten ihmisoikeuksia, mutta ihmisoikeusjärjestöjen tuore selvitys osoittaa liikkeen syyllistyneen lukuisiin ihmisoikeusloukkauksiin.

Taleban on tappanut siviilejä sekä antautuneita sotilaita ja estänyt humanitaarisen avun viemisen Panjshirin laaksoon, mikä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Lisäksi Taleban rajoittaa naisten oikeuksia, sananvapautta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Amnesty Internationalin, Kansainvälisen ihmisoikeuksien liiton (FIDH) sekä Kansainvälisen kidutuksenvastaisen järjestön (OMCT) yhteinen Afghanistan’s fall into the hands of Taliban -selvitys julkaistiin tiistaina 21. syyskuuta.

– Ottaen huomioon vallitsevan pelon ilmapiiriin, mobiiliyhteyksien puutteen monilla alueilla sekä Talibanin aiheuttamat häiriöt internetliikenteessä, tämän selvityksen löydökset tarjoavat todennäköisesti vain välähdyskuvan siitä, mitä maassa tapahtuu, sanoo Amnestyn Etelä-Aasian alueen apulaisjohtaja Dinushika Dissanayake.

Ihmisoikeuksien puolustajat ovat hengenvaarassa

Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuneista hyökkäyksistä on raportoitu lähes joka päivä elokuun 15. päivän jälkeen. Taliban kulkee ovelta ovelle etsimässä ihmisoikeuspuolustajia ja monet ovat päätyneet piileskelemään.

Selvitykseen haastatellut ihmisoikeuspuolustajat kertovat Talibanin painostavista uhkailu- ja kiristyspuheluista sekä pahoinpitelyistä. Amnestyn ja oikeuslääkärin todentamissa kuvissa näkyy mustelmia sekä ruoskanjälkiä.

– Afganistaniin jääneet ihmisoikeuspuolustajat ovat hengenvaarassa. Taliban pitää heitä vihollisina. Heidän toimistojaan ja kotejaan on ratsattu. Heidän kollegojaan on pahoinpidelty. Heidät on pakotettu piileskelemään pysyvästi. Heitä uhkaavat pidätykset, kidutus tai jotakin vielä pahempaa, sanoo Kansainvälisen kidutuksenvastaisen järjestön ihmisoikeuspuolustajatyön johtaja Delphine Reculeau.

Amnestyn haastattelema naistoimittaja kertoo paenneensa Kabulista sen jälkeen, kun työnantaja varoitti hänen olevan vaarassa. Toimittaja kertoo Talibanin käyneen hänen kotonaan ja uhkailleen hänen perhettään. Toinen naistoimittaja kertoo, että oli aikonut jäädä Afganistaniin ja jatkaa työtään toimittajana, kunnes Taliban oli eräänä yönä tullut etsimään häntä kotoa. Sukulaisten vaatimuksesta hän lähti maasta pian tämän jälkeen.

Eräs haastateltu miestoimittaja kertoo, että toimittajat ja mediatyöntekijät ovat saaneet Talibanilta ohjeet, että he voivat työskennellä ainoastaan sharia-lain ja islamilaisten sääntöjen mukaisesti. Hän ei ole tehnyt työtään Talibanin valtaannousun jälkeen. Taliban on etsinyt myös häntä hänen kotoaan.

Talibanin nousun jälkeen monet afganistanilaisnaiset ovat alkaneet käyttää burkaa, välttelevät lähtemästä ulos ilman miespuolista saattajaa ja ovat luopuneet monista muista toimista välttääkseen väkivallan. Vaikka naisten oikeuksia on rajoitettu monin keinoin, ovat naiset ympäri Afganistania järjestäneet mielenosoituksia. Osa mielenosoituksista on saanut jatkua rauhanomaisesti, mutta useita on keskeytetty väkivaltaisesti Talibanin toimesta.

– Kansainvälinen yhteisö ei saa sulkea silmiään Talibanin tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta. Jos YK:n ihmisoikeusneuvosto tarttuu konkreettisesti toimeen, se ei ainoastaan kerro, ettei väärinkäytöksiä hyväksytä, vaan auttaa myös estämään loukkauksien toteutumisen laajemmin, sanoo Kansainvälisen ihmisoikeuksien liiton ohjelmapäällikkö Juliette Rousselot.