Ihmisoikeusjärjestö peruu Myanmarin Suu Kyille myöntämänsä palkinnon – "Olemme syvästi tyrmistyneitä"

– Olemme syvästi tyrmistyneitä siitä, ettet enää edusta toivoa, rohkeutta ja ihmisoikeuksien periksiantamatonta puolustamista. Amnesty International ei voi oikeuttaa pysyvää statustasi Ambassador of Conscience -palkinnon vastaanottajana ja siksi suuren surun vallassa vedämme palkinnon sinulta pois, järjestön pääsihteeri Naidoo kirjoitti Suu Kyille osoittamassaa kirjeessä.

Palkinto myönnettiin suu Kyille vuonna 2009, kun hän oli vielä kotiarestissa sotilasjuntan vastustamisesta. Palkinto vedetään pois huomenna 13. marraskuuta, joka on Suu Kyin kotiarestin loppumisen vuosipäivä. Ambassador of Conscience on Amnestyn korkein kunnianosoitus.