Ammattimainen dopingaineiden myynti Tor-verkossa toi liki kolmen vuoden tuomion – päätekijä auttoi avaamaan salatun muistitikun

– Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä erilaisia dopingaineita. Pääosa rikoksen kohteena olleista dopingaineista on ollut anabolisia steroideja ja testosteronivalmisteita. Menettelyn keskittyminen vaarallisimpina pidettäviin dopingaineisiin on lisännyt tekojen vaarallisuutta ja vahingollisuutta. Dopingaineiden levittäminen on tapahtunut myös ammattimaisesti sitä varten perustetun verkkosivuston välityksellä, mikä on mahdollistanut aineiden välittämisen eri puolille Suomea ja laajan asiakaspiirin, oikeus totesi.