Tiina Jylhä tuomittiin sakkoihin rahanpesu- ja dopingvyyhdessä – aviomiehelle kaksi vuotta ehdotonta vankeutta

Dopingaineita kuljetettiin Suomeen kuriirien välityksellä

– Toiminta on ollut laajamittaista ja se on sisältänyt suunnitelmallisia piirteitä. Valkonen on toiminut käytännössä erilaisten dopingaineiden tukkukauppiaana, jolta on tilattu erilaisia dopingaineita Virosta Suomeen edelleen levitettäväksi. Toiminta on päättynyt vasta silloin, kuin tulli on takavarikoinut viimeisimmät tilatut dopingaine-erät, oikeus sanoi tuomiossaan.