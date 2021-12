Ammattiliitto Pro on jättänyt UPM:lle lakkovaroituksen – kolmen viikon mittainen lakko alkaa uudenvuodenpäivänä

– Tämä on ilmoitettu jo helmikuussa, mutta useimmille toimihenkilöille on vieläkin epäselvää, mitä palkkaa he tulevat ensi vuonna saamaan. Suuri osa työhön liittyvistä tessin korvauksista on auki, palkkaperusteita ei ole kerrottu eikä palkankorotuksia luvattu. Todennäköistä on, että monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat, puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo Pron tiedotteessa.