Ammattiepäilijä lyttää ufo-raportin: Salaisuuksia ei kerrottaisikaan kansalle

– Periaatteessa siinä vain kysytään: Tiedetäänkö mitä tässä on ja vastataan: ei tiedetä, West pelkistää. West on brittiläisamerikkalainen entinen ohjelmoija. joka nykyään purkaa verkkosivustoillaan salaliittoteorioita ja epäilee ammatikseen. Jos kyseessä olisi ulkomainen uhka, sehän salattaisiin. Jos kyseessä on ilmatilaloukkaus, armeija ei tietenkään halua paljastaa, miten se hoidetaan, sillä tieto menisi vastapuolelle, jonka ei haluta tietävän mitä me tiedämme, West sanoo.