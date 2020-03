Amerikkalaisvapaaehtoinen sai ensimmäisenä ihmisenä koevaiheessa olevan Covid-19-rokotteen – suomalaisasiantuntija kertoo, miksi uutta teknologiaa hyödyntävään rokotteeseen pitää suhtautua suurella varauksella

Kyseisen rokotteen tarkoitus on saada solut luomaan proteiinia, jota on uuden koronaviruksen ulkopinnalla. Tämän olisi tarkoitus laukaista virusta vastaan immuunipuolustuksen.

- Rokotekehitys on hankalaa. On olemassa monia eri tapoja kehittää rokotteita. Tämä RNA-teknologia on ihan uusi teknologia, jota ei rutiinikäytössä ole meidän kansallisessa rokoteohjelmassa olemassa. Ei ole sataprosenttisen varmaa onko se tehokas, onko se turvallinen, sopiiko se kaikille käyttäjille, Rämet kertoo.