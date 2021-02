Venäjältä jo kolmas rokote koronaa vastaan – pitäisi suojata virusmuunnoksilta

Ensimmäiset 120 000 tuhatta CoviVac-nimisen rokotteen annosta tulevat venäläisten käyttöön maaliskuussa. Rokotteen laajamittaisia kliinisiä testauksia ei kuitenkaan ole vielä aloitettu. Rokotteen on kehittänyt kansallinen tiedekeskus Chumakov Center.

Miten uusi rokote sitten eroaa esimerkiksi Venäjän aiemmin kehittämästä Sputnik V -rokotteesta? Uutistoimisto Reutersin mukaan uusi rokote on valmistettu koronaviruksesta, joka on inaktivoitu tai siltä on poistettu kyky kopioida itsensä. Vastaavaa tekniikkaa hyödyntää esimerkiksi intialainen Covaxin -rokote.