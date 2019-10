Amerikkalaistutkija odottaa informaatiovaikuttamisen jatkuvan ensi vuoden presidentinvaaleissa

– Väittäisin, että se on (ulkoista vaikuttamista) suurempi ongelma. No ei ehkä Suomessa maan koko ja sijainti huomioiden, Waltzman sanoi viime viikolla Helsingissä.

Informaatio-operaatioiden tehokkuuden mittaaminen on hänen mukaansa lähtökohtaisesti hyvin vaikeaa. Yhdysvalloissa on puhuttu paljon Venäjän vaikutusyrityksistä edellisiin presidentinvaaleihin, ja myös Waltzman on ollut asiasta kongressin kuultavana.

Kilpailevan viestinkin pitää vedota tunteisiin

Journalismi ahtaalla väärään aikaan

Waltzmanin mukaan tilannetta on länsimaissa pahentanut se, että yksi todellisista puolustuslinjoista, perinteinen journalismi, on joutunut taloudellisissa paineissa ahtaalle. Waltzmanin mukaan Yhdysvalloissa tämän on arvioitu johtaneen siihen, että jopa 70–80 prosenttia uutisjutuista on itse asiassa uudelleen julkaistua suhdetoiminta- eli pr-materiaalia.