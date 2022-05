Amerikkalaiset antavat Ukrainalle nyt näitä järeitä tykkejä – M777-haupitsista toivotaan ratkaisevaa asetta Venäjää vastaan

New York Times kuvailee jutussaan M777-haupitsin olevan tappavin ase, mitä länsi Ukrainalle on tähän mennessä tarjonnut. Lehti kävi rintamalinjoilla tutustumassa aseen käyttöön ukrainalaisten käsissä.

"Vie meitä lähemmäs voittoa"

Lehden haastattelemat asiantuntijat eivät ole yhtä varmoja haupitsien tuomasta etulyöntiasemasta, sillä Venäjän tykistö on suuri. M777-haupitsien teho nähdään vasta silloin, kun ukrainalaisjoukot on saatu koulutettua käyttämään 90 niille luovutettavaa asetta.

Useiden armeijojen valinta

M777 on vuonna 2005 esitelty, alun perin brittiläinen haupitsi, jonka pääasiallinen käyttäjä on Yhdysvallat. BAE Systemsin valmistama haupitsi kehitettiin Yhdysvaltain tarpeisiin. Sittemmin sitä on hankittu esimerkiksi Kanadan, Australian ja Intian joukoille. Niitä on käytetty esimerkiksi Afganistanissa.