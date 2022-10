Amerikkalainen asiantuntija uskoo Putinin harkitsevan ydinaseiden käyttöä – tietää keinon, jolla Venäjä voidaan viime kädessä pysäyttää

Venäjän presidentti Vladimir Putinin uhkaukset ydinaseiden käyttämisestä on otettava vakavasti, sanoo amerikkalaisasasiantuntija. Pentagonissa työskennellyt ydinasiantuntija arvioi MTV Uutisten haastattelussa, että sota uhkaa koko ajan laajentua.

– Putin on otettava vakavasti, koska hän on ennenkin toteuttanut uhkauksensa. Hänellä on sotilasdoktriini, joka sallii taktisten ydinaseiden käytön sotilaallisessa tilanteessa tarkoituksena säikäyttää vastustajat taistelukentällä, Farkas sanoo MTV Uutisten haastattelussa.