Amerikkalainen tiedusteluraportti kertoo Venäjän ilmavoimien epäonnistumisesta Ukrainassa

Ukrainan ilmapuolustuksen tehostuessa Venäjän pommeja kantavat taistelukoneet ovat operoineet pääosin omien asevoimien etulinjan takaa, ja vain kymmenen prosenttia kaikista pommitustehtävistä on lennetty etulinjan etupuolella.

Vastaavasti kaikista niistä noin 20 000 lentotehtävästä (mukana siis myös esimerkiksi ilmasta ilmaan -lennot), jotka Venäjän ilmavoimat on Ukrainassa helmikuun 24. päivän jälkeen lentänyt, noin 3 000 on ylittänyt Ukrainan ilmatilarajan. Newsweekin mukaan tämä kertoo joko siitä, että Venäjä pitää ukrainalaista ilmapuolustusta uhkana, tai siitä että pääasiallisen ilma-aseen rooli on annettu ohjuksille, joita voidaan laukaista tarvittaessa pitkän matkan päästä.