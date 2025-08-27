Amanda Harkimo teki muodonmuutoksen – säväyttää uudella tyylillään

DJ ja tosi-tv-tähti hurmaa uudella tyylillään.
Julkaistu 27.08.2025 11:42
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

DJ ja tosi-tv-tähti hurmaa uudella tyylillään.

Amanda Harkimo säväyttää uudessa hiustyylissään. Harkimo postasi Instagramiin kuvakimaran uudesta hiusväristään, johon hän päätyi erityisestä syystä.

– Ostin uuden golfbägin, niin olihan minun pakko mätsätä hiukseni niihin.

Julkaisuunsa Harkimo on lisännyt videon hopeisesta Golfbägistään.

Kuvista selviää, että Harkimon aiemmin tummat kutrit ovat nyt hopeanharmaat. 

– Hopee ei oo häpee, Harkimo kirjoittaa tekstin loppuun.

Monet Harkimon seuraajat ihastelevat uutta tyyliä lukuisin emojein ja kommentein.

– Ihana sävy, yksi kirjoittaa.

– Hyvältä näyttää, toinen ihastelee.

– Aina upeana. Muista hymyillä aina, kolmas toteaa.

