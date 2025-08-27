Amanda Harkimo teki muodonmuutoksen – säväyttää uudella tyylillään

DJ ja tosi-tv-tähti hurmaa uudella tyylillään.
Amanda Harkimo säväyttää uudessa hiustyylissään. Harkimo postasi Instagramiin kuvakimaran uudesta hiusväristään, johon hän päätyi erityisestä syystä.
– Ostin uuden golfbägin, niin olihan minun pakko mätsätä hiukseni niihin.
Julkaisuunsa Harkimo on lisännyt videon hopeisesta Golfbägistään.
Kuvista selviää, että Harkimon aiemmin tummat kutrit ovat nyt hopeanharmaat.
– Hopee ei oo häpee, Harkimo kirjoittaa tekstin loppuun.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Monet Harkimon seuraajat ihastelevat uutta tyyliä lukuisin emojein ja kommentein.
– Ihana sävy, yksi kirjoittaa.
– Hyvältä näyttää, toinen ihastelee.
– Aina upeana. Muista hymyillä aina, kolmas toteaa.