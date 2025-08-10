Kuolinilmoituksen ovat allekirjoittaneet Oliver Harkimon perhe ja ystävät.
Amanda Harkimon veljen Oliver Harkimon kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa sunnuntaina 10. elokuuta.
Kuolinilmoituksessa on koskettava, ruotsinkielinen teksti.
"Sanat eivät riitä kuvailemaan
kuinka tyhjältä se tuntuu.
Sanat eivät riitä kuvailemaan
kuinka paljon elämä ilman sinua sattuu.
Emme koskaan unohda sinua.
Aikamme kanssasi, sinun elämäsi,
sinun ilosi jäivät liian lyhyiksi
Sydämesi oli suuri
ja tehty kullasta.
Se ei muutu,
vaikka se on peitetty mullalla.
Lepää rauhassa isän vierellä,
kiitos kaikesta Oliver –
haluamme kiittää sinua koko sydämestämme"
Tekstin ovat allekirjoittaneet Oliverin perhe ja ystävät.
Kuolinilmoituksessa kerrotaan, että Oliver saatettiin haudan lepoon hänen läheistensä läsnäollessa. Amanda Harkimo julkaisi lauantaina Instagram-tarinaansa kuvan mustasta arkusta, jonka päälle on laskettu punaisia kukkia.
Oliver Harkimo kuoli 18. heinäkuuta ollessaan 33-vuotias.