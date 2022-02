Alyssa yritti tappaa hämähäkin, mutta korkkarivahinko veikin sairaalaan: "Olin shokissa ja tärisin"

Lattialla lojunut korkokenkä uppoutui jalkaan

Tarvittiin leikkaus

Toipuminen hyvässä vauhdissa

Tapaturmasta on nyt kaksi viikkoa. Alyssan toipuminen on hyvässä vauhdissa. Tikit on poistettu ja pian hän pääsee eroon kainalosauvoista.