Madonnan vanhin lapsi saapui muotinäytökseen rohkeassa asussa.
Poptähti Madonnan tytär Lourdes Leon säväytti Roberto Cavallin muotinäytöksessä Milanon muotiviikoilla.
Leon,28, saapui muotinäytöksen punaiselle matolle pukeutuneena mustaan tyköistuvaan iltapukuun, jossa oli korkea halkio, sekä toisen kyljen paljastava reikä. Hello!-lehden mukaan asu imarteli täydellisesti hänen kadehdittavaa vartaloaan.
Lourdes Leon oli pukeutunut mustaan iltapukuun.STELLA Pictures / ddp
Leon oli viimeistellyt asunsa paksuilla kultaisilla käsikoruilla, sekä mustilla korkokengillä.
Muotinäytöksen katsomossa katse kiinnittyi Leonin takareittä korostavaan suureen tatuointiin.
Iltapuvun halkio paljasti Lourdesin tatuoinnin.STELLA Pictures / ddp
Lehden mukaan Lourdes Leon itsekin kokenut malli, sillä hän on kävellyt muun muassa Versacen, Rihannan, sekä Luis De Javierin näytöksissä. Lisäksi hän on esiintynyt muun muassa Stella McCartneyn mainoskampanjassa.
Lourdes Leon seuraa äitinsä jalanjäljissä, sillä hän on julkaissut artistinimellä Lolahol useita kappaleita, kuten Boy Next Door, sekä Spelling.
Madonna on useissa haastatteluissa kehunut tyttärensä olevan paljon lahjakkaampi kuin hän itse.
Madonnalla on viisi lasta Lourdesin lisäksi. 25-vuotias Rocco, 20-vuotias David, 19-vuotias Mercy, sekä 13-vuotiaat kaksoset Stella ja Estern.