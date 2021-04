Analyysi: Kuntavaaliohjelmissa vältellään ongelmia – kukaan ei puhu suoraan veronkorotuksista eikä koulujen lakkautuksista

Jos kuntavaaliohjelmia on uskominen, kunnissa luovutaan öljylämmityksestä, lisätään ilmastotoimia ja yritetään parantaa opetusta. Näin linjataan suurimmassa osassa suurimpien puolueiden vaaliohjelmia.

Koulujen lakkautuksista ei kukaan puhu suoraan, vaikka monessa kunnassa niitä on edessä.

Lisää veroja vai ei?

Yksikään puolue ei suoraan sano, että veroja on korotettava kuntien rahatilanteen parantamiseksi. Kokoomus ja Perussuomalaiset ilmoittavat vastustavansa verojen korottamista eli kuntalaisten kukkarolla käymistä.

– Kuntien veropohjaa olisi kehitettävä reilummaksi siten, että kaikilla kunnilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa rahoitukseensa, Sdp muotoilee ohjelmassaan.

Vaaliohjelmissa on tapana luvata kaikille paljon hyvää. Erityisesti talouspuolen murheista ei niin paljon puhuta, vaikka moni kunta ja kaupunki on pahoissa talousvaikeuksissa ja palveluista on jouduttu monin paikoin leikkaamaan.