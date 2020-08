Aluehallintovirastot päättävät kokoontumisrajoituksista keskiviikkona – avien viestintäpäällikkö ei tiedä, miten ministeriön "nollamoka" pääsi tapahtumaan

– En tiedä, miksei virhettä ollut huomattu. Kirje on tullut aveihin vasta 19. elokuuta. Huomasimme itsekin, että kirje oli päivätty elokuun 11. päivä, mutta sitä ei toimitettu silloin, vaan 19. elokuuta, Lehtovirta kertoo.

Hän toteaa, että avit ovat itsenäisiä virastoja, joilla on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Virhettä ei osattu ennakoida

– Yleensäkään emme lähde siitä, että meille tulevissa ohjauskirjeissä olisi virheitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt, eikä tätä osattu ennakoida. Ei siinä ollut mitään, joka olisi herättänyt kysymyksiä, koska epidemiatilanne on huonontunut.