Alppien laskettelukeskukset sinnittelevät auki omikronpaineessa – näitä asioita turisteilta nyt edellytetään rinteisiin pääsemiseksi

Alpeilla laskettelevat nyt paikalliset

– Esimerkiksi Itävallassa kausi on käynnistynyt tänä vuonna kohtuullisen hyvin, mutta pitkälti paikallisten laskettelijoiden voimin. Jonkin verran on toki saksalaisia, koska ollaan tässä aivan raja-alueella ja saksalaiset voivat tulla tänne päivän aikana käymään, Piuhola kertoo Obertauernin laskettelukeskuksesta.

– Vaikka uudenvuoden aatto on alkukaudesta normaalisti yksi vilkkaimpia ja tärkeimpiä päiviä laskettelukeskuksille – kuten ylipäätään joulun jälkeiset päivät, uudenvuoden ympäristö ja viikonloput – täällä on nyt rinteissä hyvin tilaa.

Kahviloissakin vaaditaan koronapassia

– After ski on ollut käytännössä kaksi vuotta Alppien laskettelurinteissä seis. Sen jälkeen, kun koronavirus lähti Itävallan Ischglistä laskettelijoiden keskuudessa pahasti leviämään, after ski -elämä on ollut lamaannuksissa.