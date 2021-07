Ranskan koronatoimet ovat maan matkailualalle isku vasten kasvoja lomasesongin kynnyksellä – Alpeilla asuva Sari: "Elämme löysässä hirressä"

Raju paluu epävarmuuteen

Lisäksi maassa on tarkoitus ottaa käyttöön monissa yleisissä tiloissa vaadittava rokoteterveyspassi.

Rokottamattomilta ihmisiltä vaadittaisiin jatkossa esimerkiksi todiste negatiivisesta koronatestistä ennen kuin he voisivat päästä sisään ravintolaan, ostoskeskuksiin tai pitkän matkan juniin.

Johns Hopkinsin yliopiston tietojen mukaan ranskalaisista 38,54 prosenttia on saanut täyden rokotessarjan.

Delta-variantti leviää maassa ja tartuntoja on päivittäin tuhansia. Kuparin mukaan sairaaloissa on kuitenkin tilaa ja tehohoitopaikkojakin on vapaana. Tilanne ei siis siinänsä ole kriittinen hänen mielestään.