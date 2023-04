Petteri Sihvonen jakaisi pelikieltoa Ben Bloodille – suurempi huoli on Ilveksen tähdessä: "Se olisi katastrofi"

– Blood kompensoi omaa hitauttaan. Hän oli 20 senttiä liian kaukana, mikä johti siihen, että kädet piti ottaa mukaan. Hän on niistä kuitenkin vastuussa, vaikka toinen on haavoittuvassa tilassa, Sihvonen muistuttaa.

Ihmeiden ihme toteen?

– Jos hän on pitkään sivussa, se olisi Ilvekselle valtava katastrofi. Tuo ei näkyisi vielä niin pahasti Pelicans-sarjassa, mutta finaaleissa tarina olisi aivan toinen. Hän on ollut kuitenkin Ilveksen paras hyökkääjä ja hän on ollut esillä, samaan aikaan kun esimerkiksi Petri Kontiola on sulanut ihan totaalisesti, Sihvonen täräyttää.

– Pelicans on pystynyt horjuttamaan Ilvestä nojaamalla kiekkokontrolliin, syöttöpeliin ja sillä, että he ovat juoksuttaneet tupsukorvia. Tuo on kova temppu siihen nähden, että esimerkiksi Teemu Eronen on rikki. Toki, voisi veikata, että tuota samaa rallia ei saa ihan samalla tavalla käyntiin Nokia Arenalla. Jos he onnistuvat siinä, niin se olisi ihmeiden ihme, Sihvonen näkee.