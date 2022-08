Alonson F1-siirrossa erikoisia käänteitä – Alpine-pomo vihjasi tulevasta jo aiemmin?

Alonson siirto on jatkumoa Sebastian Vettelin torstaina ilmoittamalle lopettamispäätökselle . Nelinkertainen mestari siirtyy syrjään kuluvan kauden päätteeksi.

– Prioriteettini on jatkaa Alpinella, koska olemme työstäneet ja kehittäneet tätä projektia yhdessä kahden vuoden ajan. Olemme yhä kilpailukykyisempiä, ja minun toiveeni on varmaankin jäädä, Alonso totesi tuolloin.

Alpine on vähitellen noussut valmistajien MM-sarjan nelossijalle. Nyt Alonso vaihtaa tiimiin, joka on kovista satsauksista huolimatta pudonnut viimeistä edelliseksi.

Vettel julisti jatkohalujaan, Alpine-pomo vihjasi Piastrista

Vettel puolestaan totesi vielä 21. heinäkuuta , että hänellä on ”selvä aikomus jatkaa” tallissa. Tuolloin BBC uutisoi myös Aston Martinin toivovan saksalaismestarin jatkoa.

– No, Fernandon sopimus päättyy tähän vuoteen, joten me tietysti keskustelemme hänen kanssaan, Rossi kommentoi Motorsport Weekin artikkelissa.

– Rakennamme skenaariota hänelle ja Oscarille. Ideana on, että he molemmat ovat paikan arvoisia kuskeja, ja näkisimme mielellämme heidän ajavan ensi vuonna.

Vettelin tilanteen on spekuloitu vaikeutuneen Aston Martinilla sen jälkeen, kun hän ilmaisi kesäkuun Kanadan GP:n yhteydessä mielensä maassa tapahtuvaa öljyhiekan jalostusta vastaan. Tallin omistaja Lawrence Stroll on kanadalainen miljardööri, jolla on vahvat siteet öljynjalostukseen myös Aston Martinin pääsponsorin, saudiyhtiö Aramcon kautta.