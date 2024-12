Norjalaistähti hehkuttaa Kesäkirja-elokuvan 10-vuotiasta suomalaislupausta

Anders Danielsen Lie pääsi tutustumaan ensi kertaa Suomeen Kesäkirja-elokuvan kuvausten myötä.

Norjalaisnäyttelijä Anders Danielsen Lie on yksi kansainvälisten tähtien kaartiin kuuluvista Tove Janssonin kirjaan pohjautuvassa Kesäkirja-elokuvassa, jonka kutsuvierasensi-iltaa vietettiin Helsingissä perjantaina 20. joulukuuta. Hän esittää Charlie McDowellin ohjaamassa elokuvassa Sophia-tytön isää.

Danielsen Lie kertoi MTV Uutisille elokuvan kutsuvierasensi-illassa nauttineensa roolin tekemisestä, joka hänen mukaansa oli lopulta varsin vähäsanainen.

– Useimmiten olen taka-alalla, yrittämässä luoda tunnetilaa. Tässä on isä, joka on menettänyt vaimonsa, ja yritän välittää sitä surun prosessia ilman liiallista dialogia. Minulle näyttelijänä se on suuri haaste ja hyvä harjoitus, Danielsen Lie kuvaili.

Roolihahmo on Danielsen Lien mukaan etäisempi kirjassa, kuin lopulta elokuvassa. Hän kuvailee elokuvan isän olevan hahmo, jonka kanssa tavallaan täytyy käyttää myös omaa mielikuvitusta.

– Näyttelijälle on hienoa, jos aina ei ole hirveän paljon taustatarinaa, jonka kanssa edetä, sillä voit lisätä itse asioita tarinaan. Leikitellä omien kokemuksiesi kanssa. Se tekee luovaksi.

Muiden näyttelijöiden kanssa oli Danielsen Lien mukaan hyvin mieluisaa tehdä töitä. Sophieta esittää suomalainen 10-vuotias Emily Matthews, joka tekee Kesäkirjassa ensimmäisen elokuvaroolinsa. Häntä Danielsen Lie kuvailee luonnonlahjakkuudeksi. Lisäksi elokuvassa yhtä pääosista esittää legendaarinen Hollywood-näyttelijä Glenn Close.

– Hän on niin valtava tähti, muttei sitä juuri aisti, kun hänen kanssaan työskentelee kuvauspaikalla. Se käy järkeen, sillä kaikki isot tähdet, keiden kanssa olen näytellyt, ovat juuri sellaisia. He ovat kovia tekemään töitä, välittävät kollegoistaan ja kaikista muista kuvauspaikalla, ja juuri siksi he ovat niin mahtavia näyttelijöitä ja tähtiä, koska he ovat ammattilaisia ja ahkeria työntekijöitä.

Elokuvan muissa suomalaisrooleissa Matthewsin lisäksi nähdään näyttelijät Pekka Strang, Alma Pöysti sekä Sophia Heikkilä.