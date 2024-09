Ällistyttävä mestaruusottelu nyrkkeilyn jätti-illassa – "Supertähti!"

– Supertähti! Hänellä on naurettavan paljon voimaa molemmissa käsissään, DAZN:n asiantuntija hehkutti.

Ykispuolisen näytöksen tarjonnut Sheeraz on otellut ammattilaisena 21 voittoa ilman tahroja rekordissaan. Voitoista 17 on tullut ennen täyttä aikaa. 33-vuotiaan Dennyn tuloslistalla on 19 voittoa, 3 tappiota ja 3 ratkaisematonta.