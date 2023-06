Alle parikymppinen Nuutti sai baarissa idean, josta syntyi hurjaa vauhtia kasvava bisnes – professori: He ovat edelläkävijöitä

Yli 100 000 mukia päivässä

– Et voi opettaa muita tekemään tätä, jos et ole tehnyt sitä itse, Löf sanoo.

Taustalla iso kumppani

– Olen itse käynyt Belgiassa pesemässä mukeja Re-uzin isoimmassa pesulassa ja opetellut logistiikkaa heidän We Love Green -festivaalillaan Pariisissa. Kaikki asiantuntemuksemme on peräisin sieltä, Löf kertoo.

Edessä laajentuminen

Vakituisia työntekijöitä GreenCupilla on kymmenen, minkä lisäksi tapahtumissa on keikkatyöntekijöitä kuljettajina ja pesijöinä. Yritykselle on kerätty pääomaa kahdella rahoituskierroksella suomalaisilta sijoittajilta, minkä lisäksi on otettu pankkilaina.