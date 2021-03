Alko julkaisi kellonajat ja liikennevalon koronaturvalliseen pääsiäiseen – näin vältät ruuhkan

Alko julkaisi tämän vuoden pääsiäistä varten tuntikohtaisen liikennevalon, jonka tarkoituksena on vähentää ruuhkia ja auttaa turvavälien ylläpidosta Alkossa.

Liikennevalosta näet myös Alkon aukioloajat pääsiäisen läpi. Alkon verkkosivujen tiedotteen mukaan kaupan kiireisin päivä on kiirastorstai 1.4. Perjantaina Alko on koko päivän kiinni. Kaikkein hiljaisinta on kello 9 ja 11 välillä.