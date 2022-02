Alina Tomnikov pääroolissa kansainvälisessä uutuussarjassa

Muun muassa Putouksesta tunnetuksi tullut Alina Tomnikov nähdään kansainvälisessä Sky Original -draamasarjassa Funeral For A Dog. Saksassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Bulgariassa ja Kuubassa 11 kuukauden aikana kuvattu saksalaisen Sky-yhtiön suurtuotanto pohjautuu Thomas Pletzingerin samannimiseen menestyskirjaan.

Funeral For A Dog -sarja käynnistyy, kun toimittaja Daniel (Albrecht Schuch) jäljittää menestyskirjailija Mark Svenssonin (Friedrich Mücke) tämän piilopaikasta Italiasta. Siellä hän kiinnostuu mysteeristä, joka sitoo yhteen Tuulin, Markin ja Felixin (Daniel Sträßer), Tuulin kadonneen kumppanin. Daniel kietoutuu syvemmälle Markin romaanista tuttuun tarinaan, joka vie kolmikon Etelä-Amerikasta Napapiirille ja 9/11-aikaiseen New Yorkiin. Jotain on kuitenkin pielessä, ja tutkiessaan kolmiodraamaa, Daniel löytääkin jotain paljon suurempaa, kuin mitä olisi koskaan osannut odottaa.