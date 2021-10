AlfaTV antoi viranomaisille pohdittavaa: Onko kristillisdemokraattien maksama keskusteluohjelma laillinen? "Selvitämme asiaa"

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä kertoi keskiviikkona, että sen tuottama uusi Kompassi-ajankohtaisohjelma alkaa sunnuntaina Alfa-tv:n kanavalla. Puolituntisen, joka toisena sunnuntaina esitettävän ohjelman isäntänä toimii entinen pikaluistelija Mika Poutala, joka valittiin kesäkuun kuntavaaleissa Espoon kaupunginvaltuustoon kristillisdemokraattien listalta.

Ohjelmassa on määrä keskustella ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista. Ensimmäisen ohjelman vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, jonka kanssa Poutala keskustelee työvoimapulasta ja työttömyydestä.

Poliittisen puolueen televisiossa esittämä ajankohtaisohjelma herättää ihmetystä Traficomissa, sillä viestintäpalvelulaki yksiselitteisesti kieltää uutis- ja ajankohtaisohjelmien sponsoroinnin.

Traficomin lakimiehen Sari Tujusen mukaan virastossa täytyy nyt pohtia, missä menevät ajankohtaisohjelmien ja sponsoroinnin rajat.

– Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, mihin virasto ei tietääkseni ole aiemmin ottanut kantaa. Että miten me suhtaudumme tällaiseen koko ohjelman mittaiseen mainosajan ostamiseen, jos kyseessä on viestintäpalvelulain tarkoittama ajankohtaisohjelma. Me selvitämme asiaa, Tujunen sanoo STT:lle.

Korona mahdollisti tv-ohjelman

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän tiedottajan Merja Eräpolun mukaan Kompassi-ohjelma on osa eduskuntaryhmän tiedotustoimintaa, sillä ohjelmassa haastatellaan puolueen kansanedustajia.

Eräpolun mukaan Kompassi-ohjelman lopputeksteissä tehdään katsojalle tiettäväksi, mikä taho on ohjelman maksaja.

Eräpolun mukaan uusi tv-ohjelma vertautuu puolueen radio-ohjelmaan KD-Kompassi, jota varten puolue on jo yli kymmenen vuoden ajan ostanut ohjelma-aikaa Radio Dei -kanavalta.

– Meillä on koronan aikaan jäänyt paljon fyysisiä tilaisuuksia pois. Näin ollen ei ole ollut myöskään tapahtumiin liittyviä lehti-ilmoituksia. Tästä on jäänyt rahaa viestintäbudjettiimme. Meillä on pienenä eduskuntaryhmänä aika pieni budjetti, mutta korona-aika on mahdollistanut sen, että me pystymme tällaisen sarjan tekemään, Eräpolku kertoo STT:lle.

Traficomin Tujusen mukaan radiota ja televisiota koskevat sponsoroinnin suhteen eri säännöt, eikä kristillisdemokraattien radio-ohjelma ole lainsäädännön näkökulmasta ongelmallinen.

– Tämä sponsorointikielto koskee vain televisio-ohjelmia. Radio-ohjelmien osalta sellaista ei ole, Tujunen kertoo.

Vapauden rajoittamista?

AlfaTV:n taustayhtiön Brilliance Communicationsin toimitusjohtaja Hannu Haukka tyrmää oikopäätä näkemyksen, että Kompassi-ohjelma olisi ajankohtaisohjelma, vaikka kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä sitä sellaisena mainostaakin. Näin ollen sitä eivät Haukan mukaan koske minkäänlaiset sponsorointirajoitukset.

– Onko tämä uutis- ja ajankohtaisohjelma ollenkaan, jos tämä on puolueen oma ohjelmasarja? Me emme niitä tässä talossa ainakaan luokittele uutisohjelmiksi eikä ajankohtaisohjelmiksi. Me hoidamme AlfaTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat itse ilman ulkopuolisia, Haukka sanoo STT:lle.

– He voivat antaa ohjelmalle tällaisen nimikkeen, mutta AlfaTV ei tule tekemään niin. Nämä pitää erottaa toisistaan.

Haukka pitää kaupallisen televisiotoiminnan vapauden rajoittamisena ajatusta, että ohjelma-aikaa ei saisi myydä Kompassin kaltaiselle poliittisen puolueen tuottamalle ohjelmalle.

– Jokainen ihminen tässä maassa saa ostaa eetteriaikaa AlfaTV:ltä, jos he haluavat ja jos me hyväksymme sen ideologisesti, Haukka sanoo.