Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto on käynnissä presidentinlinnassa.
Itsenäisyyspäivän ilta huipentuu parhaillaan Presidentinlinnassa, jossa Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi toista kertaa juhlavastaanottoa. Lähes koko kansan seuraama kättelyshow alkoi tänä vuonna puoli tuntia aikaisemmin kuin viime vuosina, sillä presidenttipari halusi mahdollistaa vierailleen rauhallisemman illan sekä kohtaamiset.
Kättelyn aikana Stubbien olemus on ollut vapautunut ja hymyilevä. Katsojien silmiin saattoi pistää myös presidentin elehdintä henkilökunnalleen.
Esimerkiksi kello seitsemän paikkeilla Stubb nosti peukun pystyyn ja kääntyi keskustelemaan henkilökunnan kanssa.
Vain hetki aiemmin presidentin isä Göran Stubb käytti samoja elkeitä näyttämällä kättelyn ohessa pystypeukaloa presidenttipojalleen.