Frida Karlsson otti kantaa Venäjän tilanteeseen: "Ainoa tapa"

Venäjä suljettiin suurimmilta osin ulos kansainvälisestä urheilusta sen jälkeen, kun maa oli hyökännyt Ukrainaan. Venäläisten sulkemispäätös on saanut paljon tukea hiihtotähdiltä, kuten Therese Johaugilta ja Johannes Hösflot Kläbolta. Nyt myös Ruotsin Karlsson on liittynyt mukaan rintamaan.

– Se on selvää, että heitä käy sääliksi yksilöinä ja urheilijoina, mutta samalla se on ehkä maailman tapa vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Se on ainoa tapa, jolla voimme vaikuttaa Venäjään maana ja että siitä tulee heille jotain huonoa, Karlsson sanoi.