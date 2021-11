Alec Baldwin haastettiin oikeuteen kuvaajan tapaturmaisen kuoleman vuoksi – vetoomus kuvauspaikkojen asekiellosta kerännnyt jo yli 100 000 allekirjoitusta

Laiminlyönteihin on valoteknikon mukaan syyllistynyt myös muita Baldwinin lisäksi. Oikeushaasteessa mainitaan Hollywood-tähden lisäksi ainakin aseista kuvauspaikalla vastannut nuori asemestari Hannah Gutierrez-Reed ja turma-aseen Baldwinille antanut apulaisohjaaja Dave Halls.

Valoteknikko tunsi luodin lentävän ohitseen

Asemestarin asianajajat uskovat sabotaasiin

– Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä oli sabotaasia ja Hannah on lavastettu. Uskomme, että tapahtumapaikkaa myös peukaloitiin ennen poliisin saapumista, juristit kertovat.

Kymmenettuhannet vaatineet asekieltoa

Ampuminen on herättänyt paljon kysymyksiä tuotannon turvallisuusjärjestelyistä, ja tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa.

Baldwin on kertonut aiemmin olevansa itsekin kiinnostunut näistä pyrkimyksistä ja alkuviikosta hän ehdotti Twitterissä, että kuvauksiin palkattaisiin jatkossa poliiseja tarkkailemaan aseturvallisuutta siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Asekieltoa kuvauspaikoilla vaativa verkkovetoomus on puolestaan kerännyt 110 000 allekirjoitusta, ja esimerkiksi Dwayne "The Rock" Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.