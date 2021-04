Alaikäinen iski toista teräaseella kauppakeskuksessa Vantaalla: Tapaus tallentui valvontakameralle – poliisilta tiukka ukaasi huhupuheiden levittämisestä

Poliisi on jatkanut tapahtumien selvittelyä.

– Teko näkyy valvontatallenteella, ja tapauksella on myös ulkopuolisia todistajia. Epäilty on puhutettu rikollisen teon johdosta ja hän on myöntänyt teon, kertoo tutkinnanjohtaja Aura Lehtinen.