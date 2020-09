Koulun pihalla puukotus Järvenpäässä: Poliisin etsimä epäilty jäi nalkkiin – uhri edelleen sairaalahoidossa

Itä-Uudenmaan poliisi julkaisi eilen kuvan ja tuntomerkit epäillyistä hänen tavoittamisekseen. Nyt poliisi kiittää vihjeistä ja kertoo, että epäilty on saatu lauantaina kiinni.

– Painotamme, että kyseessä on vasta rikosepäily, eikä kenenkään tule julkaista internetissä tai sosiaalisessa mediassa kuvia tai nimiä henkilöistä, joita luulee epäillyksi. Toimiessaan näin henkilö voi itse syyllistyä rikokseen.

Uhri 20-vuotias mies

Puukotuksen uhri on 20-vuotias mies, joka on edelleen sairaalahoidossa. Hänen tilansa on kuitenkin vakaa.