Al-Holin pakolaisleiri peittyi lumeen – Ylen tavoittama suomalaisäiti kertoo lasten palelevan ja telttojen olevan romahtamaisillaan

Voimakas lumisade on peittänyt leirin alleen. Leirillä on lukuisia suomalaisia naisia ja lapsia.

Twitterissä julkaistuista kuvista ilmenee, kuinka paljon lumikinoksia alueella on. Moni yritys on sulkenut ovensa sään vuoksi, ja myös Semalkan rajanylityspaikka on Twitterin mukaan suljettu.