Aftonbladet: Ainakin 20 eurooppalaista naista paennut al-Holin pakolaisleiriltä

Lehden mukaan viime kuukausien aikana Syyriassa sijaitsevasta al-Holin pakolaisleiristä on paennut ainakin 20 eurooppalaista naista. Paenneiden naisten joukossa on ollut ruotsalaisia naisia ja lapsia.

Kaikkiaan pakolaisleirillä on noin 25 ruotsalaista naista ja 70 lasta.

– Se on hyvin epätoivoinen teko. Olosuhteet leirillä ovat talven tullessa huonommat kuin aiemmin, lehdelle kerrotaan.

Koko leirillä asuu lähes 70 000 ihmistä, joukossa on suomalaisia naisia ja lapsia.

– Al-Hol on keskellä ei mitään. Se on keskellä erämaata. Kesällä siellä on äärettömän kuuma ja talvella äärettömän kylmä, Syyrian Unicefin tiedottaja Salam al-Janab kertoi syyskuussa.