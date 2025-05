Akon esiintyy kesällä Helsinki City Festivaalilla.

Hiphop-tähti Akon saapuu kesällä Suomeen. Akon esiintyy 13.–14. kesäkuuta järjestettävällä Helsinki City Festivaalilla. Hän saapuu paikalle peruuttaneen Adam Lambertin tilalle.

– Harmituksemme oli suurta, kun tällainen peruutus sattui vain alle kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Meille tuli kiire löytää tilalle uusi artisti, mutta koimme todellisen onnenpotkun, kun kuulimme että Akon oli vapaana, kertoo festivaalin promoottori Kalle Keskinen tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan kyseessä olevan Akonin ainoa Euroopan-keikka kesän aikana.

– Lisäksi hänen palkkionsa on Lambertia suurempi. Yleensähän järjestäjillä on tapana säästää artistin peruuntuessa, mutta me teimme toisin. Uskomme kuitenkin, että Helsinki City Festivaalin liput tullaan myymään loppuun, Keskinen sanoo.

Tapahtumassa esiintyvät myös Sean Paul, Hurts sekä Afrojack. Akon esiintyi viimeksi Suomessa kesällä 2023 Blockfesteillä.