Aki Riihilahti sai jälleen kritiikkiä tuomareilta – kommentoi suorassa lähetyksessä tunnelmiaan: "Jos antaa kaikkensa, niin on vähän pettynyt"

Aikansa menestyneimpiin suomalaisiin jalkapalloilijoihin lukeutuva Aki Riihilahti kilpailee mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssiopettaja Katri Mäkisen rinnalla. Pari nousi upeasti parketille esittämään hitaan valssin Simply Redin If You Don’t Know Me By Now -kappaleen tahtiin.