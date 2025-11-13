Aki Manninen on naimisissa Rita Niemi-Mannisen kanssa. MTV

Niemi-Manninen kertoo, että Akin treenimotivaatio on noussut uudelle tasolle viime aikoina. Mies treenaa nyrkkeilyä ammattivalmentajan johdolla neljä kertaa viikossa ja sen päälle vielä omat kuntosalitreenit. Pariskunnan 6-vuotias Donna- tytär on ollut äitinsä mukaan innoissaan isänsä projektista.

Hän ja Donna aikovat mennä yhdessä tsemppaamaan Akia maaliskuun kamppailuiltaan.

– Hän joutui hauduttelemaan otteluun mukaan lähtemistä aika pitkäänkin. Palkko piti neuvotella kohdilleen. Tässä on kuitenkin oma terveyskin kyseessä, niin palkkion täytyy silloin olla sen mukainen.

– Minulle on vuosien varrella kertynyt sydämeeni niin paljon sellaista mustaa energiaa. Some on aivan pimeä ja siellä on aivan pimeitä ihmisiä. Sitten mietin, että kehen minä puran sen kaiken energian ja muistin, että se Immuhan on kova äijä, Manninen kertoi tilaisuudessa.