Aki Manninen on naimisissa Rita Niemi-Mannisen kanssa.MTV
Aki Mannisen kanssa naimisissa oleva Rita Niemi-Manninen kommentoi miehensä uutta aluevaltausta MTV Uutisille.
– Olen tiennyt tästä jo jonkin aikaa, niin olen pystynyt sulattelemaan tätä. Mutta onhan se riskialtislaji. Minua ei kuitenkaan pelota.
Niemi-Manninen kertoo, että Akin treenimotivaatio on noussut uudelle tasolle viime aikoina. Mies treenaa nyrkkeilyä ammattivalmentajan johdolla neljä kertaa viikossa ja sen päälle vielä omat kuntosalitreenit. Pariskunnan 6-vuotias Donna-tytär on ollut äitinsä mukaan innoissaan isänsä projektista.
– Kyllähän se aikaa vie, mutta tyttäremme Donna on ollut nyrkkeilysalilla isänsä mukana ja on tykkää itsekin lajista, Niemi-Manninen kertoo.
Hän ja Donna aikovat mennä yhdessä tsemppaamaan Akia maaliskuun kamppailuiltaan.
Niemi-Manninen kertoo, että kun hänen miehensä sai Immulta tarjouksen tulla mukaan kamppailuiltaan, ei päätös mukaan lähtemisestä syntynyt hetkessä.
– Hän joutui hauduttelemaan otteluun mukaan lähtemistä aika pitkäänkin. Palkko piti neuvotella kohdilleen. Tässä on kuitenkin oma terveyskin kyseessä, niin palkkion täytyy silloin olla sen mukainen.
Immu eli Mika Ilmén ja Aki Manninen (vas.) Immun Fight Club kamppailuorganisaation tiedotustilaisuudessa.Lehtikuva
Immu Ilmén julkaisi Instagram-tilillään videon tilaisuudesta.
– Minulle on vuosien varrella kertynyt sydämeeni niin paljon sellaista mustaa energiaa. Some on aivan pimeä ja siellä on aivan pimeitä ihmisiä. Sitten mietin, että kehen minä puran sen kaiken energian ja muistin, että se Immuhan on kova äijä, Manninen kertoi tilaisuudessa.