"Ajetaanko oman kunnan vai koko hyvinvointialueen etua?" – MTV Uutisten aluevaalikiertue Kokkolassa

Kokkolassa pakkasta riittää, mutta vaalien ympärillä ilma on kuumentunut.

– Koko ajan pelätään, että milloin täältä viedään lääkäriä. Sitten jos lääkäri lähtee, niin lähtee apteekki ja kaikki muukin. Hammashoitola on jo mennyt, kauppoja ei ole kuin enää yksi, kuvailee lohtajalainen Marita Pasanen.

Valtuutetuilla vastuu omasta kylästä, mutta myös koko alueesta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylivoimaisesti suurin kunta Kokkola yli 37 000 äänioikeutetulla. Kaikilla muilla alueen kunnilla on alle 5 000 äänioikeutettua, pienimmällä eli Lestijärvellä heitä on vain 591.

Pienemmillä kunnilla ja asutusalueilla on ymmärrettävästi kova tarve puolustaa omia etujaan, mutta valtuutetun tulee miettiä myös koko hyvinvointialueen etua.

– Kyllä tämä on sellainen potentiaalinen ongelma nimenomaan alueellisen edustuksellisuuden näkökulmasta, sanoo Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma.

– Aika paljon se on kiinni siitä, että millaisia poliittisia kulttuuria käytäntöjä näihin uusiin valtuustoihin luodaan. Ne ovat aika keskeisessä asemassa luomassa näitä uusia käytäntöjä. Yksi sellainen kysymys on, että ollaanko siellä ensisijaisesti ajamassa oman kunnan vai koko hyvinvointialueen asioita. Valtuutetuilla on iso vastuu.