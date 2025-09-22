Eniten suosiotaan laski vapaa-ajan tapaturmavakuutus, mutta kotivakuutus on yhä lähes jokaisella.

Yhä harvempi suomalainen hankkii vapaaehtoisia vakuutuksia, selviää Finanssialan tuoreesta vakuutustutkimuksesta.

Vakuutuksista kotivakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, henkivakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon suosiot ovat kaikki laskeneet useita prosenttiyksiköitä edellisestä, vuoden 2022 tutkimuksesta.

Tutkimus toteutettiin Norstat Finlandin online-tutkimuspaneelissa keväällä, ja siihen vastasi noin tuhat suomalaista.

Vain vapaaehtoisista sairasvakuutuksista on saatavilla tarkkoja myyntilukuja vahinkovakuutusyhtiöiltä. Vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen suosio on pysynyt ennallaan.

Kotivakuutus on yhä suomalaisten suosikki

Suomalaisten suosikki on kotivakuutus, jonka vielä vuonna 2014 kertoi ottaneensa jopa 95 prosenttia vastaajista. Vuonna 2022 näin vastasi vielä 88 prosenttia. Nyt sen kertoi ottaneensa enää 84 prosenttia vastaajista.

Vuodesta 2022 eniten suosiotaan oli laskenut vapaa-ajan tapaturmavakuutus, jopa kahdeksan prosenttiyksikköä. Se löytyi enää 37 prosentilla vastaajista. Jonkin verran suosiotaan oli kasvattanut vakavaan sairauteen liittyvä vakuutus, mutta sellainen löytyy yhä vain noin joka kymmenenneltä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten riskitietoisuutta eli sitä, miten suurina uhkina oman tai perheen hyvinvoinnille erilaiset riskit koettiin. Riskitietoisuudessa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia.

Suurin pelko vastaajien keskuudessa oli pitkäaikainen sairaus, jonka koki uhaksi 40 prosenttia vastaajista. Vastaajista 75 prosenttia piti kuitenkin nykyistä vakuutusturvaansa riittävänä.

Hiukan harvemmin korvauksia ja hylkäyksiä

Tämän vuoden tutkimuksessa hiukan harvempi kertoi joutuneensa hyödyntämään vakuutuksiaan kuin vuonna 2022. Vastaajista alle kolmannes oli hakenut viime vuoden aikana korvausta vakuutusyhtiöiltä.

Eniten vahinkoja oli tapahtunut lapsiperheille, joista jopa 44 prosenttia oli hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä. Useimmiten korvausta oli haettu kotivakuutuksesta ja autovakuutuksesta.

Suurin osa vastaajista sai mielestään hyvää palvelua vahinkotilanteessa. Korvaushakemuksista hylättiin vain 5 prosenttia, mikä on vähemmän kuin vuosina 2020 ja 2022.