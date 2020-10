Äitinsä Estonian uppoamisessa menettänyt Lennart vaatii uutta tutkintaa: "26 vuotta on pyritty jotakin salaamaan"

Estonian omaisten säätiö on ajanut uusia tutkimuksia jo vuosien ajan, mutta viranomaiset ovat olleet haluttomia suostumaan niihin.

– Totta kai Ruotsissa pelätään, ettei tästä tulisi toista Palmé-tutkintaa, koska tässä on kuitenkin jossittelua ja salaliittoteorioita pyörii tämän ympärillä. Onnettomuusraportissa on epätäsmällisyyttä, täysiä aukkoja, minkä takia halutaan uusi tutkinta, joka on täysin riippumaton, raportoi MTV Uutisten Ruotsin kirjeenvaihtaja Jukka Lehto.