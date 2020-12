OTKES: Viro päättää, sukelletaanko Estonian hylyn luo uudestaan – Ruotsin hallitus haluaa muuttaa hautarauhalakia

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan maiden hallituksia on informoitu lippuvaltio Viron pyytämistä mahdollisista tutkintatoimista hylyllä.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan päätös siitä, ovatko vedenalaiset tutkintatoimet välttämättömiä, on kuitenkin lopulta lippuvaltio Viron käsissä.

Ruotsi haluaa muokata hautarauhalakia

Dambergin mukaan työ lakimuutoksen eteen on jo aloitettu ja tavoitteena on, että muokkaukset saataisiin kirjattua lakiin ensi vuoden alkupuoliskolla.

Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaisen pääjohtajan John Ahlberkin mukaan tutkimusten tarkoitus on selvittää, miten aluksen kyljessä havaitut reiät ovat syntyneet.

Nykyinen laki ei salli tutkintaa

Eloon jääneitä on jo haastateltu

– Myös muun muassa laivalla olleita eloon jääneitä on haastateltu uudestaan ja tullaan vielä haastattelemaan.

Uhrien ja omaisten järjestö kritisoi dokumenttia

Estonian uhreista suurin osa oli ruotsalaisia. Lehto kertoo, että Ruotsissa on hyvin aktiivinen Estonian uhrien ja omaisten järjestö.

– Se on itse asiassa koko ajan pitänyt uutta tutkintaa esillä ja pyytänyt sitä. Tietenkin omatoimisista sukelluksista on oltu monta mieltä. Järjestö on kyseenalaistanut esimerkiksi sen, onko dokumentti – joka sai Ruotsissa juuri suuren journalistipalkinnon – edes journalismia ja onko oikein rikkoa hautarauhaa.