Äitiä syytetään vauvansa murhan yrityksestä Espoossa

– Teko on jäänyt yritykseksi, koska asianomistaja on toimitettu sairaalahoitoon ja onnistuttu pelastamaan. Asianomistajan yleistila on sairaalaan tuotaessa ollut huono ja hänet on siirretty intuboituna leikkaukseen, minkä jälkeen hän on ollut teho-osastolla hengityskoneessa, syyttäjän haastehakemuksessa kerrotaan.