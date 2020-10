Äiti liittyi Jehovan todistajiin, alkoholisti-isä näytti toisenlaisen totuuden – Joel työsti ahdistavan lapsuutensa kuviksi: "Rankimpia asioita oli henkinen väkivalta"

– Pyhä Perhe -teos on satiiri omasta perheestä. Oma isä Cowboy-hatussaan irvailee uskonnolle. Hän on kuvassa ilman paitaa esittämässä Kristusta ristillä. Kuvassa rikotaan pyhä perhe. Mukana on lihan himoa ja irstailua. Ankka on ikään kuin pieni, nukkuva lapsi. Ehkä hän uneksii jostakin muusta tai sitten hän sulkee silmänsä painajaiselta, Joel Sievers kertoo.