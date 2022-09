Ainakin neljä kuollut hirmumyrsky Nanmadolin iskettyä Japanissa

Miyazakin prefektuurissa satoi vuorokaudessa kuukauden sademäärä. Alueella on varmistettu kaksi kuolemantapausta.

Lisäksi kaksi ihmistä on hallituksen tiedottajan mukaan löydetty "ilman elintoimintoja", kuten maassa on tapana tiedottaa, ennen kuin kuolemansyyntutkija on virallisesti vahvistanut kuoleman.