Kymmennet tuhannet japanilaiset edelleen ilman sähköjä taifuunin vuoksi – myös maanvyöryt ajavat ihmisiä kodeistaan

Tilannetta uutistoimisto AFP:lle maanantaina kommentoineen sähköyhtiön edustajan mukaan on todennäköistä, ettei sähköjä saada palautettua kaikille alueille ennen kuin vasta ensi viikon lopulla.

Japanissa sataa edelleen reilusti vettä, mikä on hankaloittanut elpymistoimia. Sateiden on pelätty myös aiheuttavan maanvyöryjä, minkä takia yli 46 000 ihmiselle on annettu evakuointikehotus.