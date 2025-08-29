Ainakin kaksi ihmistä kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan

AOP ukrainan sota kiova
Kuvituskuvassa pelastushenkilöstöä Kiovassa 28. elokuuta Venäjän iskujen jälkeen.STELLA Pictures / ddp
Julkaistu 53 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Venäjä iski yöllä Dnipropetrovskin alueelle.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Dnipropetrovskin alueella Ukrainassa Venäjän yöllisten iskujen seurauksena, kertoo alueen sotilashallinnon päällikkö Serhi Lysak

Lisäksi alueella haavoittui Lysakin mukaan yhteensä kolme ihmistä.

– Valitettavasti kaksi ihmistä kuoli – mies ja nainen. Surunvalittelut heidän läheisilleen, Lysak kirjoitti Telegram-viestipalveluun.

Venäjän joukot murtautuivat Keski-Ukrainassa sijaitsevalle alueelle ensimmäistä kertaa sodan aikana tänä kesänä. 

Ukraina myönsi venäläisjoukkojen läsnäolon Dnipropetrovskissa aiemmin tällä viikolla. Venäjän mukaan se on ottanut alueelta haltuunsa joitain asutuksia.

Venäjä on tehnyt kesän aikana useita tappavia iskuja Ukrainaan samalla, kun mahdollisesta rauhasta on alettu keskustelemaan. 

Torstaina Venäjä teki Ukrainaan sodan toiseksi suurimman iskun, joka johti ainakin 23 ihmisen kuolemaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Lue myös: Venäjän iskun uhriluku kasvoi Kiovassa – yli 20 kuoli sodan toiseksi suurimmassa iskussa

Kiovassa ihmiset käyvät keskellä sotaakin päiväkodissa, koulussa ja töissä

Lisää aiheesta:

Useita ihmisiä kuollut Venäjän iskuissa Ukrainaan tänäänUkraina: Ainakin neljä kuollut Venäjän ohjusiskussa Odessan alueelleUkraina: Venäjä hyökkäsi pelastustyöntekijöitä kohtaan, ainakin viisi kuollutVenäjä iski jälleen Odessaan – ainakin kolme kuollutVenäjä iski häikäilemättömästi siviilien keskelle Kostjantynivkassa – 16 ihmistä kuoli ostoskadullaVenäjä iski kymmenillä droneilla Kiovaan kaupungin syntymäpäivänä – ainakin yksi kuollut ja kolme loukkaantunut
Ukrainan sotaUkrainaVenäjäKuolemantapauksetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota