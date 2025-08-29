Ainakin kaksi ihmistä kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan

Venäjä iski yöllä Dnipropetrovskin alueelle.
Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Dnipropetrovskin alueella Ukrainassa Venäjän yöllisten iskujen seurauksena, kertoo alueen sotilashallinnon päällikkö Serhi Lysak.
Lisäksi alueella haavoittui Lysakin mukaan yhteensä kolme ihmistä.
– Valitettavasti kaksi ihmistä kuoli – mies ja nainen. Surunvalittelut heidän läheisilleen, Lysak kirjoitti Telegram-viestipalveluun.
Venäjän joukot murtautuivat Keski-Ukrainassa sijaitsevalle alueelle ensimmäistä kertaa sodan aikana tänä kesänä.
Ukraina myönsi venäläisjoukkojen läsnäolon Dnipropetrovskissa aiemmin tällä viikolla. Venäjän mukaan se on ottanut alueelta haltuunsa joitain asutuksia.
Venäjä on tehnyt kesän aikana useita tappavia iskuja Ukrainaan samalla, kun mahdollisesta rauhasta on alettu keskustelemaan.
Torstaina Venäjä teki Ukrainaan sodan toiseksi suurimman iskun, joka johti ainakin 23 ihmisen kuolemaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.