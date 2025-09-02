Ainakin 20 on kateissa ja useita kuollut Indonesiaa repivissä mielenosoituksissa

Toista tuhatta otettu kiinni Indonesian mielenosoituksissa.
Ainakin 20 ihmistä on kadonnut Indonesiaa repivissä, väkivaltaisiksi yltyneissä mielenosoituksissa, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa protesteissa, jotka alkoivat maassa viime viikolla. Guardian ja BBC kertovat kuolleita olevan ainakin seitsemän.
Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaikkiaan yli 1 200 ihmistä pääkaupunki Jakartan mielenosoituksissa. Kaakkois-Aasian suurimman kansantalouden yli hyökyvä protestiaalto sai alkunsa poliitikkojen nauttimista eduista ja on laajentunut vastustamaan myös poliisia.