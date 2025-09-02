Ainakin 20 on kateissa ja useita kuollut Indonesiaa repivissä mielenosoituksissa

Indonesian armeija kuvattuna 2. syyskuuta Jakartassa.
Julkaistu 36 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Ainakin 20 ihmistä on kadonnut Indonesiaa repivissä, väkivaltaisiksi yltyneissä mielenosoituksissa, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa protesteissa, jotka alkoivat maassa viime viikolla. Guardian ja BBC kertovat kuolleita olevan ainakin seitsemän.

Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaikkiaan yli 1 200 ihmistä pääkaupunki Jakartan mielenosoituksissa. Kaakkois-Aasian suurimman kansantalouden yli hyökyvä protestiaalto sai alkunsa poliitikkojen nauttimista eduista ja on laajentunut vastustamaan myös poliisia.

